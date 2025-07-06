Вкуснее, чем чебуреки! Хрустящие лепешки пури — простой и легкий рецепт!

Хрустящие пури с нутом и помидорами — вкус Индии на вашей кухне! Для теста смешайте 2 стакана муки, щепотку соли и 1 ст. л. растительного масла, постепенно добавляя теплую воду, пока не получится крутое эластичное тесто. Накройте влажным полотенцем и дайте отдохнуть 30 минут.

Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку: обжарьте на сковороде 1 ч. л. зиры, добавьте размятый вареный нут (200 г), мелко нарезанные помидоры (2 шт.), щепотку куркумы и соли. Потушите 5 минут, затем разомните в густую пасту.

Раскатайте тесто в тонкие кружки (10 см диаметром). На половину каждого положите 1 ст. л. начинки, накройте второй половинкой и защипните края. В глубокой сковороде разогрейте масло (слой 3 см) и жарьте пури по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и характерного вздутия.

Подавайте горячими с мятным чатни или йогуртовым соусом. Хрустящие снаружи, мягкие внутри, с ароматной начинкой — эти пури перенесут вас на улицы Дели!

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