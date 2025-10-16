Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 10:30

Вкуснее аджики и проще кетчупа! Улетает вмиг — обалденный кубанский соус. Вкусно к мясу и на хлебушек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кубанский соус — это настоящий взрыв ярких летних вкусов и ароматов, идеальная заправка для мяса, шашлыка и любых гарниров. В его основе лежат спелые помидоры и сладкий перец, которые создают нежную и сочную основу, а чеснок и красный чили дарят ему характерную пикантность и приятную остроту. Секрет же его неповторимого восточного характера кроется в добавлении традиционных кавказских специй — кориандра и хмели-сунели. Эта ароматная смесь сушеных трав придает соусу ту самую глубину и узнаваемость, которые превращают простое блюдо в кулинарный шедевр.

Для приготовления вам понадобятся 1 кг помидоров, 4 красных болгарских перца, 2 головки чеснока, 1 красный перец чили, а также по половине чайной ложки молотого кориандра и хмели-сунели. Овощи тщательно вымойте. Помидоры и болгарский перец очистите от кожицы, предварительно обдав их кипятком. У перца чили удалите семена, если хотите уменьшить остроту. Пропустите все овощи и очищенный чеснок через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы. Переложите полученное пюре в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения и варите на медленном огне около 40–50 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет. За 5–7 минут до готовности добавьте кориандр, хмели-сунели и соль по вкусу. Горячий соус разлейте по стерильным банкам и закатайте.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

