Визажист рассказала, как стать красавицей за 15 минут

Для ежедневного макияжа достаточно всего 15 минут, чтобы выглядеть красиво и естественно. Главное, найти собственную изюминку и сделать акцент на ней. Об этом Сиб.фм рассказала визажист из Новосибирска Дарья Лабинская.

По словам специалиста, подчеркнуть свои достоинства и выглядеть свежо поможет правильно наложенный тон и румяна. Также стоит слегка подкрасить и уложить брови, нанести тушь, карандаш для губ и помаду.

Визажист советует при насыщенном глубоком цвете глаз не бояться выделять его соответствующим цветом теней. Если красивая форма губ — подчёркивать помадой, блеском или карандашом.

Скрыть небольшие несовершенства она рекомендует с помощью корректора подходящей плотности. Однако при серьёзных проблемах с кожей сделать это сложнее.

Иногда справиться с этим может только грим, но он будет удачно смотреться только на фото- или видеосъёмке — для жизни такой вариант совершенно не подходит, — отметила Лабинская.

Специалист также добавила, что во всех случаях важно не перегружать лицо макияжем.

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