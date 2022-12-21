Визажист объяснил, как подобрать макияж на новогоднюю ночь Визажист Индиков посоветовал подбирать макияж на новогоднюю ночь с учетом формы лица

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При выборе макияжа для новогодней ночи следует обратить внимание на слабые и сильные стороны лица и его форму, рассказал «Радио 1» визажист Эрик Индиков. Он посоветовал людям с крупным подбородком не делать акцент на губах и больше выделить брови и глаза. Людям с круглым лицом он, напротив, порекомендовал не акцентировать внимание на глазах, так как из-за этого оно становится визуально шире. Девушкам с овальным лицом, как правило, идет любой макияж, добавил эксперт. Он также рассказал, что цвет кожи, волос и глаз влияет на выбор палитры будущего макияжа.

Возьмем для примера синий цвет. Если это блондинка теплая, то подойдет, наверное, васильковый. Если это блондинка холодная, то удачно будет смотреться сине-серый. На рыжей и каштановой будет лаконично лежать яркий синий. На брюнетке, кареглазой, смуглой — электрик синий, больше с фиолетовым оттенком или чернотой, — объяснил Индиков.

Визажист также рассказал, что макияж с матовой текстурой позволяет скрыть морщины, когда как любые блестки подчеркивают рельеф лица. При этом перламутровые тени выгодно смотрятся на женщинах любого возраста, подчеркнул эксперт.

Стилист Наталья Минаева ранее рассказала, что при подборе цвета волос стоит ориентироваться на то, насколько свежо выглядят лицо и глаза, а также на цветовую палитру гардероба. Специалист отметила, что волосы — обрамление лица, которое должно освежать и подчеркивать индивидуальность.