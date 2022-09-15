Россиянкам дали совет по выбору правильного цвета волос Стилист Минаева посоветовала при выборе цвета волос учитывать цветовую палитру гардероба

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Салон красоты

При подборе цвета волос стоит ориентироваться на то, насколько свежо выглядят лицо и глаза, а также на цветовую палитру гардероба, сообщила стилист и колорист Наталья Минаева. В беседе с Pravda.Ru специалист отметила, что волосы — обрамление лица, которое должно освежать и подчеркивать индивидуальность.

Чтобы понять, какой цвет волос вам подходит, не нужно наносить толстым слоем тональный крем, чтобы придать яркость и свежесть лицу и изменить оттенок кожи, не нужно делать профессиональный макияж, чтобы подчеркнуть черты лица. Если цвет волос подходит идеально, то утром, встав с постели, вы будете довольны своим отражением в зеркале. Вы можете подобрать любой оттенок помады и поэкспериментировать с макияжем, выделив глаза или сделать акцент на губы, — говорит Минаева.

Стилист также сказала, что цвет волос должен быть «практичным» и не приобретать нежелательный оттенок через четыре недели, чтобы не пришлось часто посещать салон красоты.

Минаева подсказала, что женщинам после 40 лет при окрашивании волос желательно выбирать оттенки максимально натуральные. Для кого-то натуральный — темный, для кого-то — светлый или медовый, у всех цветотипов свое «натуральное». Не нужно краситься в цвет меди или баклажана, и точно не стоит стричься коротко, если волосы здоровы.

Стилист Владислав Лисовец ранее сообщил, что главной ошибкой россиян в выборе осенней одежды является подбор вещей по цвету и тканям. Он также отметил, что не стоит оголяться в угоду моде, так как многие образы были созданы не для русской погоды. Специалист призвал не бояться многослойности, ведь она сейчас выходит на первый план.