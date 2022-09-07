Стилист рассказал о главных ошибках россиян в выборе осенней одежды Стилист Лисовец: главная ошибка россиян в выборе одежды — подбор образа по цветам

Главной ошибкой россиян в выборе осенней одежды является подбор вещей по цвету и тканям, заявил стилист Владислав Лисовец. Он также отметил, что не стоит оголяться в угоду моде, так как многие образы были созданы не для русской погоды. В беседе с Lenta.ru специалист призвал не бояться многослойности, ведь она сейчас выходит на первый план.

Я бы порекомендовал не продумывать свой образ — это, наверное, было самым правильным советом для россиян. Потому что у нас очень любят подбирать все бежевое под бежевое, нежно-голубое под нежно-розовое и так далее. Так как тренд сейчас немного сумасшедший, очень свободный и местами неряшливый, — пояснил специалист.

По словам стилиста, осенью в моде будет рок-н-ролл, диско и элегантная женственность. Однако он подчеркнул, что при выборе образа в первую очередь стоит ориентироваться на погоду на улице. Даже если на термометре минусовая погода, можно одеваться стильно, но ради того, чтобы интересно выглядеть, замерзать точно не нужно, добавил Лисовец.

Накануне стало известно, что магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M окончательно закроются для российских покупателей 30 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, ссылаясь на письмо от руководства компании. Однако в службе поддержки покупателей сообщили, что магазины будут работать, пока товар остается в наличии.