20 сентября 2025 в 10:00

Витаминные бомбочки — чай как в ресторане: готовим заготовки в морозилку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Витаминные бомбочки — чай как в ресторане: готовим заготовки в морозилку. Они превратят обычное чаепитие в настоящую витаминную терапию! Насыщенный вкус облепихи или клюквы в сочетании с цитрусовыми и имбирем согреет в холод и укрепит иммунитет. Идеальный способ сохранить летние ягоды и наслаждаться их пользой всю зиму.

Облепиховый микс — ингредиенты

  • Облепиха замороженная — 300 г
  • Апельсин (очищенный) — 2 шт.
  • Лимон (дольки без кожуры) — 2 шт.
  • Бергамот (очищенный) — 2 дольки
  • Имбирь (слайсы) — 4–5 шт.
  • Мята свежая — небольшой пучок
  • Мед — по вкусу
  • Бадьян, розмарин — для украшения

Клюквенный микс — ингредиенты

  • Клюква замороженная — 300 г
  • Апельсин (очищенный) — 2 шт.
  • Лимон (дольки без кожуры) — 2 шт.
  • Бергамот (очищенный) — 2 дольки
  • Имбирь (слайсы) — 4–5 шт.
  • Корица молотая — 0,5–1 ч. л.
  • Мята свежая — небольшой пучок
  • Мед — по вкусу
  • Розмарин — для украшения

Приготовление

  1. Все ингредиенты (кроме меда и украшений) измельчите в блендере до однородности. Разлейте массу по формочкам для льда, украсьте веточками розмарина или бадьяном.
  2. Заморозьте на 6–8 часов. Для приготовления чая бросьте 1–2 кубика в чашку, залейте горячей водой или любимым чаем, добавьте мед по вкусу.

Ранее мы готовили баклажаны с чесноком на зиму! Готовьте побольше — банки будут улетать мгновенно.

чай
ягоды
заморозки
домашние заготовки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
