Витаминные бомбочки — чай как в ресторане: готовим заготовки в морозилку

Витаминные бомбочки — чай как в ресторане: готовим заготовки в морозилку. Они превратят обычное чаепитие в настоящую витаминную терапию! Насыщенный вкус облепихи или клюквы в сочетании с цитрусовыми и имбирем согреет в холод и укрепит иммунитет. Идеальный способ сохранить летние ягоды и наслаждаться их пользой всю зиму.

Облепиховый микс — ингредиенты

Облепиха замороженная — 300 г

Апельсин (очищенный) — 2 шт.

Лимон (дольки без кожуры) — 2 шт.

Бергамот (очищенный) — 2 дольки

Имбирь (слайсы) — 4–5 шт.

Мята свежая — небольшой пучок

Мед — по вкусу

Бадьян, розмарин — для украшения

Клюквенный микс — ингредиенты

Клюква замороженная — 300 г

Апельсин (очищенный) — 2 шт.

Лимон (дольки без кожуры) — 2 шт.

Бергамот (очищенный) — 2 дольки

Имбирь (слайсы) — 4–5 шт.

Корица молотая — 0,5–1 ч. л.

Мята свежая — небольшой пучок

Мед — по вкусу

Розмарин — для украшения

Приготовление

Все ингредиенты (кроме меда и украшений) измельчите в блендере до однородности. Разлейте массу по формочкам для льда, украсьте веточками розмарина или бадьяном. Заморозьте на 6–8 часов. Для приготовления чая бросьте 1–2 кубика в чашку, залейте горячей водой или любимым чаем, добавьте мед по вкусу.

