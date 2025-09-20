Витаминные бомбочки — чай как в ресторане: готовим заготовки в морозилку. Они превратят обычное чаепитие в настоящую витаминную терапию! Насыщенный вкус облепихи или клюквы в сочетании с цитрусовыми и имбирем согреет в холод и укрепит иммунитет. Идеальный способ сохранить летние ягоды и наслаждаться их пользой всю зиму.
Облепиховый микс — ингредиенты
- Облепиха замороженная — 300 г
- Апельсин (очищенный) — 2 шт.
- Лимон (дольки без кожуры) — 2 шт.
- Бергамот (очищенный) — 2 дольки
- Имбирь (слайсы) — 4–5 шт.
- Мята свежая — небольшой пучок
- Мед — по вкусу
- Бадьян, розмарин — для украшения
Клюквенный микс — ингредиенты
- Клюква замороженная — 300 г
- Апельсин (очищенный) — 2 шт.
- Лимон (дольки без кожуры) — 2 шт.
- Бергамот (очищенный) — 2 дольки
- Имбирь (слайсы) — 4–5 шт.
- Корица молотая — 0,5–1 ч. л.
- Мята свежая — небольшой пучок
- Мед — по вкусу
- Розмарин — для украшения
Приготовление
- Все ингредиенты (кроме меда и украшений) измельчите в блендере до однородности. Разлейте массу по формочкам для льда, украсьте веточками розмарина или бадьяном.
- Заморозьте на 6–8 часов. Для приготовления чая бросьте 1–2 кубика в чашку, залейте горячей водой или любимым чаем, добавьте мед по вкусу.
