Замглавы «Яблока» восстановили на выборах в Петербурге

Руководитель фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский был восстановлен как кандидат на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Друзья, Санкт-Петербургская избирательная комиссия единогласно отменила как незаконное решение ТИК-30 об отказе регистрировать меня кандидатом в закс по одномандатному округу № 2 в Центральном районе. Надеюсь, что ТИК меня зарегистрирует и избиратели 2-го округа 19 сентября увидят в бюллетене кандидата от «Яблока». Лишать их этого права недопустимо. А я буду стремиться победить, конечно, — поделился Вишневский.

Он сообщил, что территориальная избирательная комиссия должна рассмотреть вопрос о его регистрации за пять дней. Также он поблагодарил граждан за поддержку и одобрение.

Ранее в ТИК № 30 Санкт-Петербурга отказали Борису Вишневскому в регистрации на выборы в местное законодательное собрание.