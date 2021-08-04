Замглавы «Яблока» не зарегистрировали на выборах в Петербурге

Территориальная избирательная комиссия № 30 Санкт-Петербурга отказала в регистрации на выборы в местное законодательное собрание главе фракции «Яблока» в местном парламенте и зампреду партии Борису Вишневскому. Об этом говорится в Telegram-канале регионального отделения политической организации.

Решение об отказе в регистрации поддержали девять членов избиркома, против выступили четверо. В комиссии решили, что политик подал неправильно оформленные документы: решение съезда партии о его выдвижении и подтверждение согласования кандидатуры с федеральным политсоветом «Яблока». При этом в партии отмечают, что закон не устанавливает требований к этим документам.

При этом к документам Вишневского не возникло претензий при регистрации его в качестве кандидата в Госдуму и на выборы в местный парламент по региональному списку «Яблока».

Ранее стало известно, что два кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сменили имя и фамилию и стали Борисами Вишневскими — тёзками члена «Яблока». Журналисты связывают решение сменить имена и фамилии с желанием запутать избирателей, которые проголосуют за другого кандидата.