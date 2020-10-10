Вирусолог рассказал, когда РФ выйдет на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a22edc86-0bd3-11eb-9bdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал распространение коронавируса в России. Он сделал предположение о том, когда статистика по новым случаям COVID-19 выйдет на плато.

По его словам, через неделю заболеваемость может достичь пика, а затем выйти на плато, передаёт «Вечерняя Москва».

Дело в том, что это новое заболевание и возможны сюрпризы. По общей логике — да, плато и спад в те сроки могут быть, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что осенью человек теряет иммунитет, даже если сохраняется хорошая погода. Он уверен, что коронавирус — заболевание, скорее, сезонное, а не погодное.

По данным на 11 октября, медики выявили за сутки в России 13 634 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Наибольшее число случаев коронавируса зарегистрировали в Москве — 4501. За столицей по суточному приросту числа инфицированных следуют Санкт-Петербург — 528, Подмосковье — 419. У 3587 (26,3%) человек нет клинических проявлений. Число новых случаев коронавируса выше весеннего пика третий день подряд. Всего в России зарегистрировано 1 298 718 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.