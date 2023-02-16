Вирусолог: пока нет поводов говорить о скорой победе над COVID-19 Вирусолог Чепурнов: пока нет поводов говорить о скорой победе над COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент нет поводов говорить о скорой победе над COVID-19, заявил бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов. Он назвал странным заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса о возможности завершить пандемию коронавируса в 2023 году. По мнению вирусолога, в ближайшие годы COVID-19 будет примерно таким же проблемным, как грипп, пишет «360».

Я пока не вижу ничего обнадеживающего в отношении того, чтобы мы потеряли этот вирус, чтобы он вышел из обихода. Я представляю себе, что как минимум в ближайшие годы он нам будет досаждать примерно так же, как грипп, — заявил Чепурнов.

Вирусолог подчеркнул, что в мире сейчас нет надежных инструментов, способных приблизить завершение пандемии. Тот факт, что COVID-19 стал «мягче», обусловлен изменением его природы, а вакцины так и не смогли обеспечить людям полной защиты от вируса, уточнил эксперт.

Пока мы знаем, что вакцины надежно помогали снизить число пациентов с тяжелым течением COVID-19 и летальных исходов — почти в 10 раз. Но и только <...> С вакциной нельзя сказать, что сплошные успехи. Потому что среди всех вакцин есть те, которые совершенно не работают, но каким-то образом пролезли в употребление, — пояснил Чепурнов.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемию COVID-19 возможно завершить уже в 2023 году. По его словам, достичь этого результата помогут инструменты для борьбы с коронавирусом, которыми уже сейчас располагают правительства, передают РИА Новости.

До этого терапевт Андрей Рябков заявил, что сезонную вспышку гриппа весной и летом 2023 года может сменить новая волна COVID-19. При этом пока в России грипп преобладает над коронавирусом, уточнил эксперт.