Вирусолог оценил испытания российской вакцины от коронавируса на людях

https://static.news.ru/photo/fe5fbef2-9c26-11ea-a7f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал сообщения о том, что Россия испытала вакцину от коронавируса на людях. По его словам, такие испытания являются обычным делом, между тем сам препарат находится на стадии доработки.

Векторная вакцина сделана на основе аденовируса. Производство такой вакцины — это довольно непростое дело. Скорее всего, в этом году не удастся произвести её в необходимых количествах, — приводит его слова РИА Новости.

Вирусолог выразил надежду, что разработка окажется эффективной и покажет хорошие результаты в ближайшем будущем.

Ранее директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Алексей Гинцбург сообщил, что сотрудники центра неофициально испытали на себе эффективность векторной вакцины от коронавируса. По его словам, в настоящее время проводятся официальные тесты на приматах. Учёный добавил, что после получения необходимых данных вакцину будут проверять на добровольцах, писал NEWS.ru.