Вирусолог объяснил, откуда взялся коронавирус на рынке в Пекине

https://static.news.ru/photo/a3f4bf06-b22b-11ea-85d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

В КНР обнародовали геном найденного на рынке Пекина вируса COVID-19. Этот факт является очень важным для установления происхождения новой вспышки заболевания, заявил заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подразделения Института вирусологии Александр Бутенко.

Он отметил, что к настоящему времени информации по этому вопросу немного. Существует версия о том, что вирус проник в Китай из Европы с замороженными продуктами.

Версия, что он появился в Китае с замороженными продуктами из Европы, — возможный вариант, но это не морепродукты. Это могут быть инфицированные уже на рынке продукты, — заявил профессор в эфире радио Sputnik.

Он предположил, что произошло инфицирование от больных людей либо этому предшествовало инфицирование от других источников. Учёный подчеркнул, что коронавирусов огромное множество. Их изменчивость проявляется не только мутацией, но и механизмом рекомбинации рекомбинациями между генами.

Если сейчас определили геном, нуклеотидную и аминокислотную последовательность и передали ВОЗ, это очень важно. ВОЗ вскоре опубликует информацию, — заключил Бутенко.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19. Данные о вирусе, вспышку которого зафиксировали на прошлой неделе, также передали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Благодаря этому геном вируса стал доступен для общего пользования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила: обнаружение мутировавшего коронавируса на пекинском рынке «Синьфади» нельзя назвать исключительным случаем. По её словам, российские и европейские штаммы вируса тоже отличаются от того, которым начали заражаться жители города Ухань в декабре 2019 года.