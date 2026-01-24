Правительство предложило ввести обязательную геномную регистрацию военных

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательной геномной регистрации отдельных категорий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Регистрация коснется контрактников, бойцов-добровольцев, сотрудников МВД и Росгвардии, а также гражданских служащих в силовых структурах.

Процедура станет обязательной в период мобилизации, военного положения или при отправке за границу для борьбы с терроризмом. При этом Минобороны и Росгвардия получат право формировать перечни подразделений, освобожденных от учета.

Геномная информация будет храниться до достижения лицами 100 лет, а в случае гибели — до установления личности. Уволенные со службы смогут подать заявление на ее удаление. Законопроект, если будет принят, вступит в силу через 90 дней после подписания президентом России Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер подписал закон, предполагающий административные штрафы за несообщение в военный комиссариат о смене места жительства. Норма будет действовать на постоянной основе в течение всего календарного года.