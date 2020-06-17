Попова не посчитала исключительной мутацию коронавируса в Пекине

https://static.news.ru/photo/b56c7714-b0d3-11ea-bc1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zhonghao/Global Look Press

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обнаружение мутировавшего коронавируса на пекинском рынке «Синьфади» нельзя назвать исключительным случаем.

По словам Поповой, российские и европейские штаммы вируса тоже отличаются от того, которым начали заражаться жители города Ухань в декабре 2019 года.

Ситуация, на мой взгляд, не какая-то исключительная. Очевидно, сегодня наши китайские коллеги видят, что это не тот вирус, который был у них изначально, в начале января и в феврале, а другой вирус, — цитирует Попову ТАСС.

Главный санитарный врач предложила дождаться научных публикаций.

Как писал NEWS.ru, профессор института вирусологии Уханьского университета Ян Чжаньцю предположил, что обнаруженный в Пекине коронавирус может оказаться намного заразнее штамма полугодовой давности.

Пекинские власти объявили «режим военного времени», чтобы исключить распространение коронавируса из «Синьфади» среди многомиллионного населения города. Выявили около 50 бессимптомных носителей инфекции.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8,17 млн человек, свыше 443,76 тыс. умерли, более 3,95 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся после США и Бразилии. На 17 июня в РФ — 553 301 случай коронавирусной инфекции (+7843 за последние сутки), выздоровели 304 342 человека (+10 036 за последние сутки), умерли 7478 (+194 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 209 745 (+1065 за последние сутки) заболевших, 128 385 выздоровели (+2271 за последние сутки), 3434 умерли (+48 за последние сутки).