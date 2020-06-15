Пекин перевели на военное положение из-за вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/48b1e79e-af02-11ea-b94c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jin Liangkuai /Global Look Press

Во всех жилых микрорайонах столицы КНР, численность которых превышает 7,1 тысячи, введён «режим военного времени» из-за новой вспышки COVID-19. Власти города признали риск распространения коронавируса высоким.

Вспышка COVID-19 была выявлена на крупнейшем сельскохозяйственном оптовом рынке Пекина «Синьфади», который находится на юге города. Там было обнаружено около 50 бессимптомных носителей инфекции.

Первоначально военное положение было введено в районах, прилегающих к рынку. Кроме того, власти закрыли ряд коммерческих объектов, оказавшихся в зоне повышенного риска. В настоящее время в мероприятиях по борьбе со вспышкой коронавируса задействовано более 100 тысяч человек, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, эпидемиологи уверены, что столица КНР не станет второй Уханью. Специалисты допускают, что есть вероятность слабой волны распространения коронавируса, но ситуация, аналогичная зимней, не повторится. На данный момент в пекинских больницах на лечении находятся 52 пациента с COVID-19.

В мире зафиксировано более 7,9 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 433 тысяч заболевших умерли, более 3,7 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 537,2 тысячи случаев COVID-19. Более 284,5 тысячи человек выздоровели. Жертвами инфекции стали более 7 тысяч человек.