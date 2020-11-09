Вирусолог не считает, что коронавирус вызывает бесплодие

https://static.news.ru/photo/220b4ec0-2282-11eb-a085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все возможные последствия коронавируса для человека пока неизвестны и говорить, что он вызывает бесплодие пока рано. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Таким образом учёный отреагировал на слова инфекциониста Евгения Тимакова, что лёгкое течение коронавируса может вызвать мужское бесплодие. При этом Тимаков не исключил, что даже после лёгкой формы заболевания могут возникать мелкие фиброзы — разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах.

Слишком мало времени прошло с начала эпидемии, чтобы такие выводы делать. Бесплодие — долгоиграющая проблема, — цитирует Аграновского URA.RU .

Учёный добавил, что бесплодие — не потеря обоняния и сказывается не сразу. По его словам, вероятность появления необратимых изменений для организма после коронавируса высока, поскольку вирус поражает не только ткани легких, но и других органов, в том числе, репродуктивных. Но чтобы научно подтвердить это, необходимо дальше исследовать COVID-19.

Как писал NEWS.ru, последствия для организма возникают у людей со средней тяжестью COVID-19 или тяжёлой. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Те же, кто переболел недугом в лёгкой форме, могут не беспокоиться: это никак не отразится на их здоровье, иммунитет переборет вирус и появятся антитела.