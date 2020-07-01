Вип-чиновники Минобороны арестованы за взятки в Ленобласти

https://static.news.ru/photo/9f7ab308-bbdc-11ea-8ce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре сотрудника Минобороны, занимавшие руководящие должности в ведомстве, арестованы за взятки при строительстве и ремонте объектов в Петербурге и Ленобласти. Сотрудники 103-го отдела Госстройнадзора министерства подозреваются в организации преступного сообщества, которое получило от коммерсантов за положительные заключения более 9 млн рублей взяток.

Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга до 25 августа арестовал Игоря Касминина и Моджиевского. Ещё двое сотрудников — Николай Развозин и Елена Прудская отправлены под домашний арест, говорится в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Всего по делу проходят 12 человек, которые состояли в преступном сообществе и получали взятки от коммерческих организаций — застройщиков Минобороны. Исполнители госконтрактов по ремонту и реконструкции объектов военной инфраструктуры ЗВО передали деньги заказчикам.

За это вип-чиновники 103-го отдела выдали заключения о том, что объекты соответствуют техническим требованиям и регламенту, а также проектной документации. Они же решали вопросы о непривлечении исполнителей к административной ответственности за имеющиеся нарушения в сфере строительства, либо привлечения, но по более мягким статьям за такие нарушения.

Прудская и Развозин свою вину признали. Зона ответсвнности отдела, в котором они работали — Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская области, Карелия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшего руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в получении взяток на 6 млн рублей. По словам потерпевшего, он как владелец крупной компании по производству зерна на протяжении десяти лет ежемесячно выплачивал Натарову денежные средства за покровительство.