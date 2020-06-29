Экс-чиновника Россельхознадзора обвинили во взятках на 6 млн рублей

https://static.news.ru/photo/11536202-ba18-11ea-9c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывшего руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в получении взяток на 6 млн рублей.

Об этом РИА Новости сообщил адвокат экс-чиновника Кирилл Бельский.

Кроме того, Натаров также обвиняется в педофилии. Как рассказал защитник, потерпевшим по делу о взятках является отец девочки, в отношении которой бывший чиновник подозревается в развратных действиях.

По словам потерпевшего, он как владелец крупной компании по производству зерна на протяжении десяти лет ежемесячно выплачивал Натарову денежные средства за покровительство. В общей сложности он заплатил ему около 6 млн рублей.

Как рассказал Бельский, на заседании в субботу коммерсант не смог представить доказательства, поскольку не помнил с какого из своих счетов переводил деньги. Суд отложил процесс до понедельника, 29 июня, однако сегодня потерпевший на заседание не пришёл.

Как писал NEWS.ru, Натарова подозревают в связи с девочкой-подростком. Её адвокат Шота Горгадзе заявил, что экс-чиновник был другом семьи, а получать «непристойные сообщения» от подозреваемого школьница начала ещё в возрасте 13 лет. Когда ей исполнилось 15, Натаров пригласил подростка в кино. Девочка согласилась, но потом оказалось, что Натаров арендовал приватный зал.

Когда о возможной связи Натарова с несовершеннолетней узнали журналисты, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал уволить чиновника с должности помощника главы Россельхознадзора. Его требование было исполнено, при том что защита Натарова заявляет о его добровольном решении покинуть пост и не портить репутацию ведомства. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. В настоящее время он находится под домашним арестом.