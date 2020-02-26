Суд в Железногорске Красноярского края обязал двух виновных в хищениях при строительстве космодрома Восточный возместить ущерб военному ведомству в размере более 8 млн рублей.
Ранее бывший первый замначальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» Сергей Батукаев получил пять лет колонии и экс-руководитель проектов предприятия Наталья Буланцева — 1 год и 9 месяцев. Также по 2 года и 9 месяцев получили бывший инженер Элиза Кучина и директор компании «СК Северстрой» Глеб Суховерков.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос не может выплатить часть просроченной дебиторской задолженности из-за судов, связанных с нарушениями при строительстве космодрома Восточный. В настоящее время общая задолженность составляет 35 млрд рублей, из них 20 млрд могут быть урегулированы только по результатам судебных разбирательств.
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