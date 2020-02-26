https://static.news.ru/photo/4df986da-5872-11ea-a699-fa163e074e61_660.jpg Космодром Восточный Фото: Roscosmos/Global Look Press

Суд в Железногорске Красноярского края обязал двух виновных в хищениях при строительстве космодрома Восточный возместить ущерб военному ведомству в размере более 8 млн рублей.

Ранее бывший первый замначальника ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» Сергей Батукаев получил пять лет колонии и экс-руководитель проектов предприятия Наталья Буланцева — 1 год и 9 месяцев. Также по 2 года и 9 месяцев получили бывший инженер Элиза Кучина и директор компании «СК Северстрой» Глеб Суховерков.

Как сообщается на сайте СК РФ, в 2015 году фигуранты составляли фиктивные документы о выполненных работах на космодроме и закупке материалов. В сумме ими было похищено порядка 21 млн рублей. Во время предварительного расследования и судебного разбирательства Батукаев добровольно уже возместил свыше 8 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос не может выплатить часть просроченной дебиторской задолженности из-за судов, связанных с нарушениями при строительстве космодрома Восточный. В настоящее время общая задолженность составляет 35 млрд рублей, из них 20 млрд могут быть урегулированы только по результатам судебных разбирательств.