Винегрет с рыбой: меняю картошку на минтая и получается безумно вкусный салат

Винегрет с рыбой — это оригинальная версия классического салата, которая отлично разнообразит будничное меню. Меняю картошку на минтая и получается безумно вкусный салат.

Сочетание вареных овощей, сладкого горошка, пикантных маринованных огурцов и сочной рыбы в заправке из майонеза с зернистой горчицей создает настоящий взрыв вкуса.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 300 г филе минтая, 2 свеклы, 2 моркови, 1 банка зеленого горошка, 3-4 маринованных огурца, 1 луковица (по желанию), майонез, 1 ст. л. зернистой горчицы, соль, перец, зелень.

Как приготовить

Минтай отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте небольшими кусочками. Свеклу и морковь отварите до готовности, остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Огурцы и лук нарежьте мелкими кубиками. В большой миске соедините все ингредиенты с горошком. Заправьте салат майонезом с горчицей, посолите, поперчите и перемешайте.

