Вильфанд рассказал, в каких регионах в выходные ожидаются сильные дожди Вильфанд: на юго-востоке России в выходные ожидаются сильные дожди с грозами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что в выходные на юго-восток России придут сильные дожди. Обильные осадки, по его словам, 16 и 17 сентября ожидаются на севере Краснодарского края, в Ставропольском крае, Астраханской области, Ингушетии, Чечне, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Есть риск подтоплений, предупредил он.

В выходные дни погода там будет сложная: ожидаются сильные дожди, которые будут сочетаться с грозой, градом, усилением ветра до 23--25 метров в секунду. Будет подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, особенно в горных регионах, — заявил метеоролог.

При этом на Черноморском побережье России, уточнил Вильфанд, в ближайшие выходные тоже пройдут кратковременные дожди, но там осадки будут несильными.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Ленинградской, Сахалинской, Архангельской, Псковской областях, Карелии и нескольких других российских регионах. По его словам, температура воздуха там будет на семь градусов выше климатической нормы.