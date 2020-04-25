Вильфанд рассказал о погоде в Москве на майские праздники

https://static.news.ru/photo/e24e8106-86c0-11ea-926a-fa163e074e61_660.jpg Роман Вильфанд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сухая и солнечная погода ожидается в Москве на майские праздники. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 1 мая столбик термометра поднимется до 15 градусов. В этот день в столице возможен небольшой дождь, вероятность которого в последующие праздничные дни минимальная. Впечатления от тёплой погоды испортят москвичам сильные порывы ветра. Они будут достигать до 25 м/с, сообщает «МК».

При потеплении климата в нижних слоях атмосферы увеличивается энергия, тепловая энергия трансформируется в кинетическую, что объясняет ураганные ветры, которые теперь встречаются у нас чаще, — пояснил специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт тепло. По его словам, температура воздуха начнёт расти со следующей недели. Ночные температуры станут положительными начиная с 28 апреля. При этом Вильфанд отметил, что до конца апреля температура в Московском регионе будет ниже нормы на 1–2 градуса.