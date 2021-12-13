Вильфанд призвал не верить «жёлтеньким» прогнозам погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru призвал не верить «жёлтеньким» прогнозам погоды. Он отметил, что «ни сейчас, ни через миллион лет» невозможно предугадать ситуацию с климатом на период, превышающий две недели. Таким образом он прокомментировал данные центра «Фобос» о том, что «через неделю высота сугробов превысит норму вдвое». Соответствующий пост разместил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец.

Вы знаете, что эта информация такая броская, яркая. Я бы сказал, такая жёлтенькая. Но её не Гидрометцентр выпускает, это для привлечения внимания журналистов. Потом никто это не проверяет. Сейчас высота снега от 13 до 25 см в Москве и Московской области. Трудно мне представить, что она увеличится в два раза. Сегодня — да — во второй половине дня будет преимущественно мокрый снег в течение ночи. Высота снега подрастёт действительно на несколько сантиметров — от 4 до 6, — добавил Вильфанд.

Он напомнил, что сейчас практическая предсказуемость температуры воздуха составляет шесть-семь дней, а для осадков в умеренных широтах — три-четыре дня, а на более длительный срок качество прогноза падает настолько, что профессиональные синоптики не берут его в расчёт.

Относиться к этому нужно очень осторожно. Коммерческим метеорологам надо привлечь внимание, в первую очередь, журналистов. В профессиональном сообществе такие прогнозы воспринимаются с улыбкой. Это не ко мне. Как только скажут барическое ущелье, купол, пила, все сразу как мухи на мёд [слетаются] — как интересно. Так и прогнозы осадков, — подытожил Вильфанд.

Синоптик отметил, что с понедельника, 13 декабря, в Москве начнёт расти температура воздуха. К концу рабочей недели столбики термометров поднимутся до 2–3 градусов тепла, что на 6 градусов выше климатической нормы. По информации Гидрометцентра, в пятницу, 17 декабря, днём ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, в субботу, 18 декабря, — от минус 4 мороза до плюс 1 тепла.

Ранее терапевт Анастасия Луканина рассказала, что употребление жиров в пищу помогает организму производить тепло, поэтому во время морозов в Москве стоит обратить внимание на пельмени. Она также предупредила, что алкоголь расширяет периферические сосуды в коже и может привести к переохлаждению.