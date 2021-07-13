Вильфанд предупредил россиян о «махровой жаре»

В ближайшую неделю на европейской части России ожидается «махровая» жара. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория европейской части России, — отметил он.

По словам синоптика, температура воздуха будет превышать норму на восемь-девять градусов.

Он добавил, что в Москве жара начнёт ослабевать к началу следующей недели. Температура опустится на несколько градусов и будет составлять +27–29. Во второй половине текущей недели возможны облачность и сухие грозы. Осадков будет совсем мало.

Вильфанд также объяснил, почему в центре столицы на несколько градусов жарче, чем на окраинах. Разница температур обусловлена большим количеством высотных зданий. Они накапливают солнечное тепло, а затем отдают его в атмосферу. За счёт этого днём в центре мегаполиса теплее на два-три градуса, а ночью — на пять-шесть градусов.

Синоптик указал на то, что в ряде северных регионов этим летом теплее, чем в Москве. Дело в том, что в период, близкий к летнему солнцестоянию, продолжительность светового дня на Севере больше, поэтому поверхности прогреваются сильнее.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 13 июля в Москве может быть побит температурный рекорд 1936 года. Тогда воздух в столице прогрелся до +32,4 градуса, а во вторник столбики термометров могут подняться до +35.