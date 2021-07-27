Вильфанд предупредил об опасной погоде в регионах

В ряде российских регионов ожидается опасная погода. Там пройдут сильные дожди с грозами и градом, возможен подъём уровня воды в реках. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что холодные воздушные массы с севера проходят через Урал и Поволжье, поэтому в данных регионах «очень неприятная ситуация». По словам синоптика, сохраняется экстремально высокая водность на Амуре. На всём его протяжении из-за обильных дождей возможно превышение неблагоприятных или опасных отметок.

Осадки с грозами, градом, сильным ветром ожидаются в конце июля в Хакасии, в центре и на юге Красноярского края, а также в большинстве северокавказских республик.

Синоптик добавил , что на Урале, в Омской, Новосибирской и Томской областях похолодает, а Эвенкию и Таймыр, напротив, ожидает жаркая погода.

Ранее Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в европейской части России вновь будет жарко. Воздух будет прогреваться выше +30 градусов. При этом жара будет смягчаться кратковременными осадками.