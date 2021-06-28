Вильфанд назвал сроки окончания экстремальной жары

В понедельник, 28 июня, со второй половины дня начнёт снижаться температура в центре Европейской России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, период экстремальной жары заканчивается до полудня 28 июня. Утром ещё может быть тепло, а затем циркуляция воздуха в атмосфере существенно изменится.

Температурный фон совершенно другой. Во вторник в Москве будет 24–26 градусов, но всё равно на шесть градусов выше нормы, — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что подобная ситуация ожидается во всём Центральном федеральном округе.

В первой половине дня температура в Москве будет до 30 градусов, а во второй — формирование облаков и осадки, — пояснил метеоролог.

При этом на большей части столичного региона ожидаются кратковременные, местами сильные осадки и ветер до 20 метров в секунду.

Ночные температуры понизятся до 15 градусов.

Однако в четверг и пятницу температура вновь начнёт расти — до 27 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве.