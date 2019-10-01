https://static.news.ru/photo/b446d570-e435-11e9-aaa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Ставрополе автомобиль скорой помощи привёз мужчину-инвалида с инсультом к подъезду одного из жилых домов и оставил его на лавочке. Видеозапись инцидента появилась в группе «Нетипичный Ставрополь». Её опубликовал один из подписчиков.

На кадрах видно, как мужчина, предположительно водитель скорой, тащит к лавочке пожилого человека. После этого он достаёт из салона пакет с вещами, кладёт их рядом и садится обратно в машину.

Пользователь, разместивший эти кадры в паблике, написал, что мужчине-инвалиду 62 года и у него случился инсульт.

Привезли его вообще не по адресу. Самостоятельно он передвигаться и обслуживать себя не может, — рассказал подписчик.

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