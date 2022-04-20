Вице-президент РСТ назвал условия развития внутреннего туризма в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал в беседе с NEWS.ru несколько шагов, призванных улучшить ситуацию с внутренним туризмом в России. По его словам, сделать это можно будет за счёт развития транспортной доступности и предложения новых туристических услуг и направлений отдыха.

Барзыкин подчеркнул, что президент и правительство России в последнее время являются основными «генераторами» предложений и конкретных программ по развитию туризма. Он напомнил, что приоритет в развитии внутреннего туризма является нормальной тенденцией во всём мире, и в рамках этого приоритета в России реализуются национальный проект по развитию туризма и программа туристического кешбэка. Однако для продолжения развития необходима «диверсификация продукта»: сейчас не менее 60% туристов едут на черноморское побережье, тогда как туризм на тихоокеанском и балтийском направлении развит и востребован в гораздо меньшей степени.

У нас [ресурсов] более чем достаточно, но нужно их упаковать в ликвидные продукты и представить на рынок, — заявил Барзыкин.

Он уточнил, что ключевыми проблемами развития внутреннего туризма остаются вопросы транспортной и финансовой доступности регионов, а также расширение пакета туристических услуг в том числе и в популярных регионах. При этом туристическое направление может стать «идеальной площадкой» для государственно-частного партнёрства, поскольку в одиночку бизнес с этой задачей не справится.

Ранее сообщалось, что по России значительно выросло количество объявлений о продаже турагентств, также растёт спрос на уже готовый бизнес в сфере туризма со стороны пользователей. Готовое турагентство в Санкт-Петербурге можно приобрести за 50 тысяч рублей, а в Московской области компанию продают за 400 тысяч рублей. Также есть интересные предложения по развитию локального туризма: например, в Сибири существует бизнес по организации туров на снегоходах, а в Крыму — туры на джипах.