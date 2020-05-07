Вице-премьер Крыма извинился за прогулку в лесу во время карантина

https://static.news.ru/photo/0d3d385e-904d-11ea-888c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов оправдался за нарушение карантинного режима. Он выступил с общением к крымчанам, где принёс извинения за прогулку в лесу в период пандемии.

Обратился в Министерство экологии (и природных ресурсов) Республики Крым для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Ещё раз извиняюсь перед всеми жителями Крыма, — приводит его слова «МК в Крыму».

Чиновник отметил, что на прогулку в лесу он решился в свой единственный выходной день.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр техасского города Бомонт Бекки Эймс стала фигуранткой скандала. Женщину заметили в маникюрном салоне, в то время как такие салоны, как и парикмахерские, должны быть закрыты по указу губернатора штата Грега Эбботта из-за пандемии коронавируса. В соцсетях появилось фото, на снимке запечатлена градоначальница, размягчающая ногти в мисочке с водой.