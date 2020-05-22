Въезд в Махачкалу закроют на время Ураза-байрама

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Власти Московской области ужесточат масочный режим. Теперь за появление в общественном месте без средства индивидуальной защиты будут штрафовать. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Была строго рекомендательная норма, и предполагалось только замечание. Теперь ужесточаем, вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — сказал глава области в интервью передаче «Вести» на телеканале «Россия...