Общество

Въезд в Махачкалу закроют на время Ураза-байрама

21:29, 22 мая 2020 17
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Махачкалы Салман Дадаев рассказал о праздновании Ураза-байрама с 23 по 26 мая. По его словам, на это время въезды в город и выезды из него будут перекрыты.

Передвигаться смогут только машины спецслужб и коммунальных сервисов, говорится на сайте городской администрации. Кроме того, на территории региональной столицы закроют все рынки и ярмарки.

Наши дома закрыты для родных. Мы вынуждены закрыть наши города, — подчеркнул он.

Политик попросил жителей воздержаться от поездок.

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 150 человек. Этот показатель является рекордным с начала пандемии COVID-19 в стране. Наибольшее количество заражённых скончались в столичном регионе. В Москве коронавирус унёс жизни 73 человек. В Подмосковье умерли 13 человек с COVID-19, в Дагестане — 24 человека, писал NEWS.ru.

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