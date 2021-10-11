Ветеринар рассказала, как правильно кормить домашних животных

Хозяин должен контролировать, чтобы питомец правильно питался и был достаточно активным. Тогда получится избежать ожирения животного, рассказали «Москве 24» в московском комитете ветеринарии. Специалисты отметили, что питание питомца должно быть сбалансированным: животному необходимы белки, углеводы, жиры, минеральные вещества и витамины. При этом нужно правильно рассчитывать количество еды, которое нужно любимцу.

Если даёте ему корм, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке, там всегда подробно описано количество, которое положено животному с учётом его возраста и веса. В случае кормления натуральной едой лучше проконсультироваться со специалистом. Он сможет подсказать, как часто надо кормить животное, подберёт питание, отталкиваясь от породных и возрастных особенностей, — посоветовала ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ВАО Мария Сапарова.

Она отметила, что толстые домашние животные часто умиляют своих хозяев, которые забывают о том, что лишний вес крайне вредит здоровью питомцев. Сапарова заявила, что им не стоит давать еду с хозяйского стола, а также кормить животных сладким, жирным и мучным. Эксперт подчеркнула, что нельзя забывать и об играх с питомцами: физическая активность не только снижает риск ожирения, но и поднимает настроение домашним животным. Ветеринар добавила, что если питомец вдруг стал вялым и неактивным, то причиной может быть не только плохое настроение, но и болезнь.

Ранее в московском комитете ветеринарии рассказали, как лечить заболевших домашних животных. По словам специалистов, стоит ограничить контакт больного с другими питомцами, а также стоит кормить его привычной для него пищей.