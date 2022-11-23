Ветеринар рассказал об опасностях для животных из-за реагентов Ветеринар Мазур: слизывая с лап противогололедные реагенты, животные могут отравиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пескосоляная смесь, которую сотрудники коммунальных служб часто используют для борьбы со снегом и льдом, не только губительно воздействует на обувь, но также может нанести огромный вред здоровью животных, рассказал «Невским Новостям» ветеринар Роман Мазур. По его словам, на лапках домашних и бродячих животных из-за соли могут появляться трещины, в которые могут попадать микроорганизмы и вызывать воспаление. Помимо того, предупредил эксперт, животные могут вылизывать лапы, что может вызвать отравление животного.

Соль высушивает кожу, из-за чего на лапках появляются трещины. Чем больше и чаще контакт с солью, тем хуже лапкам. В ранки могут попадать разные микроорганизмы, вызывая воспаление. Соль также опасна тем, что животные могут вылизывать лапы, вследствие чего реагенты попадают в организм. Это может закончиться серьезным отравлением, — предупредил Мазур.

Ветеринар призвал хозяев домашних животных промывать им лапы после прогулки, а также приобрести кремы для обработки ран в специальных зоомагазинах.

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