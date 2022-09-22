Ветеринар объяснила желание пенсионеров завести много кошек Ветеринар Лисичкина: желание завести много кошек – это не старческие причуды, а зависимое поведение

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Желание завести много кошек — это не старческие причуды или возрастные изменения характера, а зависимое поведение, сообщила ветеринар, кинолог и зоопсихолог Лидия Лисичкина. В беседе с «Газета.Ru» она объяснила, что это связано с тем, что некоторые пожилые люди не умеют или по каким-то причинам не могут жить своей жизнью, а наличие большого количества животных заполняет пустоту в его душе и мыслях.

Мало кто задумывается, что большое количество питомцев наносит вред им самим: мало свободного места и личного пространства, у кошек устанавливает своя определенная иерархия, которая устраивает далеко не всех, — сказала Лисичкина.

По словам эксперта, чтобы избежать котозависимости, необходимо проанализировать свое психологическое состояние. Вполне возможно, что истинная причина проблемы кроется в отношениях с супругом/супругой или отсутствии друзей или близких, с которыми можно провести время или обсудить личные переживания, заключила Лисичкина.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков ранее сообщил, что многие продукты, приносящие человеку пользу и удовольствие, могут стать смертельным ядом для домашних животных. Он, в частности, подчеркнул, что опасность могут представлять продукты с праздничного стола