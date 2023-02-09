Ветеринар объяснила, зачем чистить зубы питомцам Ветеринар Евтеева посоветовала чистить питомцу зубы для профилактики зубного камня

Фото: Shutterstock

Питомцам необходимо чистить зубы в целях профилактики образования зубного камня, посоветовала ветеринарный врач Марина Евтеева. В беседе с «Москвой 24» она призвала с раннего детства приучать домашнего любимца к этой процедуре. Чистку зубов специалист советует проводить не реже одного раза в неделю, учитывая особенности породы.

Вам понадобятся специальная зубная паста и щетка для чистки зубов животному. Щетку нужно выбрать по размеру любимца — они отличаются для больших и маленьких пород. Неправильный размер может доставлять неприятные ощущения питомцу. Также обращайте внимание на щетинки. Лучше выбирать ультрамягкую зубную щетку, чтобы не травмировать десну, — объяснила ветеринар.

Евтеева также рекомендует внимательно следить за рационом питомца — следует обязательно включить в него жесткую пищу, в том числе куски мяса, которые животное будет пережевывать. Ветеринар напомнила о существовании специального лакомства для чистки зубов, которое можно купить в любом зоомагазине.

Отслеживать состояние зубов питомца следует у специалистов. Для этого Евтеева советует минимум раз в год посещать ветврача. Ветеринар проведет чистку зубов специальными приборами в случае необходимости.

Кинолог Владимир Голубев ранее порекомендовал больше времени проводить с питомцем, чтобы тот получал положительные эмоции. Это может повлиять на продолжительность жизни собаки. Специалист также посоветовал чаще гулять с животным и обучать командам.