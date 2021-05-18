Ветеринар объяснил, как защитить домашних животных от последствий жары

https://static.news.ru/photo/ff399a7e-b7e0-11eb-b296-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Для домашних животных жаркая погода может закончиться тепловым ударом. Чтобы защитить своих питомцев, ветеринар высшей квалификации Михаил Шеляков в беседе с «Москвой 24» советует перенести прогулки на более ранее или более позднее время.

По его словам, гулять лучше в тех местах, где есть тень. С собой также стоит прихватить миску и воду. Если случился перегрев, то питомца нужно унести от солнца.

Первая помощь при перегреве — унести животное от солнца. А если мы гуляем где-то в поле и той же собаке стало плохо, в тень её уже не отнесёшь, — сказал Шеляков.

Ветеринар напомнил, что больше всего от зноя страдают маленькие звери и животные с лишним весом, у которых нарушена терморегуляция. Также особое внимание стоит обратить на короткомордых собак, таких как бульдоги. В силу строения их морды они могут испытывать сложности с охлаждением организма.

Дело в том, что собаки лишнее тепло выдают через лёгкие. Высовывают язык, после чего начинают учащённо дышать, таким образом вентилируя организм. Наиболее затруднительно данный акт проходит у короткомордых животных, — рассказал медик.

Для кошек жара не так страшна, как для собак. Кошки более статичны, к тому же они стараются не появляться на открытом солнце. Если они и могут пострадать от жары, то только по вине своих хозяев, если те забудут их в машине, добавил специалист.

Недавно Шеляков рассказал, каких собак лучше всего заводить, если в семье есть маленькие дети.