Ветеринар назвала катастрофой исчезновение из России препаратов для наркоза

Исчезновение импортных препаратов для наркоза животных приведёт к катастрофе в ветеринарии, считает ветеринарный врач Татьяна Гольнева. Как рассказала специалист «Газете.Ru», отечественные альтернативы, которые сейчас есть на рынке, имеют много побочных эффектов и почти не применяются из-за частых осложнений и даже летальных случаев.

То есть российский наркоз, к сожалению, хуже качеством. Если импортные препараты для наркоза пропадут с рынка, то для ветеринарии это будет катастрофа, — сказала она.

По словам Гольневой, самыми популярными у ветеринаров были импортные препараты для наркоза «Золетил» и «Телазол». Так, если раньше флакон «Золетила» стоил 4 тысячи рублей, то сейчас порядка 12 тысяч рублей. При этом неизвестно, сколько его осталось на складах и будут ли ещё поставки. Учитывая, что половину стоимости операции составляет именно наркоз, увеличение его цены неизбежно приведёт к повышению стоимости самой операции.

Заменить импортные препараты для наркоза российскими аналогами нельзя. Как подчеркнула ветеринар, у доступных сейчас врачам отечественных аналогов гораздо более широкий спектр побочных эффектов. К тому же, их почти не применяют из-за частых осложнений и даже летальных случаев.

Ранее сообщалось, что ветеринарные клиники Санкт-Петербурга могут остаться без препаратов для анестезии животных. Как сообщил начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев, запасов медпрепаратов в государственных учреждениях хватит на два-три месяца.