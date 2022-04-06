Ветеринар назвала катастрофой исчезновение из России препаратов для наркоза
Ветеринар Гольнева: исчезновение из России препаратов для наркоза приведёт к катастрофе
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:22, 06 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Исчезновение импортных препаратов для наркоза животных приведёт к катастрофе в ветеринарии, считает ветеринарный врач Татьяна Гольнева. Как рассказала специалист «Газете.Ru», отечественные альтернативы, которые сейчас есть на рынке, имеют много побочных эффектов и почти не применяются из-за частых осложнений и даже летальных случаев.
То есть российский наркоз, к сожалению, хуже качеством. Если импортные препараты для наркоза пропадут с рынка, то для ветеринарии это будет катастрофа, — сказала она.
По словам Гольневой, самыми популярными у ветеринаров были импортные препараты для наркоза «Золетил» и «Телазол». Так, если раньше флакон «Золетила» стоил 4 тысячи рублей, то сейчас порядка 12 тысяч рублей. При этом неизвестно, сколько его осталось на складах и будут ли ещё поставки. Учитывая, что половину стоимости операции составляет именно наркоз, увеличение его цены неизбежно приведёт к повышению стоимости самой операции.
Заменить импортные препараты для наркоза российскими аналогами нельзя. Как подчеркнула ветеринар, у доступных сейчас врачам отечественных аналогов гораздо более широкий спектр побочных эффектов. К тому же, их почти не применяют из-за частых осложнений и даже летальных случаев.
Ранее сообщалось, что ветеринарные клиники Санкт-Петербурга могут остаться без препаратов для анестезии животных. Как сообщил начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев, запасов медпрепаратов в государственных учреждениях хватит на два-три месяца.