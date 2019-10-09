https://static.news.ru/photo/f5256ffe-eabe-11e9-a6f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yawar Nazir/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ветеран спецслужбы «Беркут» Валерий Малёваный прокомментировал информацию о пресечении ФСБ деятельности подозреваемых в финансировании террористов из ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Экс-силовик заявил, что на территории России находятся тысячи «спящих кротов» группировки.

Он пояснил, что после разгрома ИГ в Сирии по Западной Европе «растеклись» около восьми тысяч боевиков. 2,5 тысячи из них попали в РФ.

Из сообщений ФСБ мы видим, что практически каждый месяц идёт выявление таких террористических ячеек, «спящих кротов» — это спецоперации и на Урале, и в Поволжье... За последние полгода было уничтожено 142 боевика таких спящих боевых ячеек, — заявил Малёваный.

По его словам, «кротов» спонсирует Запад. Для этого якобы используются некоммерческие организации, зарегистрированные как иностранные агенты, передаёт радио Sputnik .

Ранее News.ru писал, что в девяти регионах России прошли задержания сторонников терроризма, которые спонсировали членов террористов. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.