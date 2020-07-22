Ветеран ФСБ ответил «диванным критикам» Зеленского после захвата в Луцке

https://static.news.ru/photo/1aa83b2c-cc13-11ea-8374-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

Подполковник ФСБ в отставке и президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов в разговоре с журналистами прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требования террориста, захватившего автобус в Луцке.

По словам ветерана спецслужб, глава государства совершил экстраординарный ход. И этот поступок никак не портит его имидж. Филатов подчеркнул, что благодаря действиям Зеленского бдительность террориста притупилась, вследствие чего местные силовики смогли провести операцию по задержанию без жертв.

Также подполковник в отставке отреагировал на критику, идущую за выполнение требований захватчика в адрес президента Украины. Глава союза «Офицеры группы Альфа» с этими нападками не согласен.

Говорить о том, что президент не должен был выполнять требования террориста, это рассуждение «диванных экспертов». Очень хорошо, что президент ради жизни граждан пошёл на такой шаг. Я думаю, рейтинг Зеленского после этого только возрастёт внутри страны, — цитирует Филатова «Газета.ru».

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами.

Президенту Владимиру Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Террорист хотел, чтобы глава государства записал видео с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года — о проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский его требование выполнил и выложил ролик на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.

Как ранее передавал NEWS.ru, Зеленский всё сделал правильно, выполнив требования террориста Максима Плохого, захватившего автобус с людьми в Луцке. С таким заявлением выступил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.