Весной покрывается белыми цветами, а осенью — яркими бусами: кустарник для дачи и живой изгороди

Пираканта, известная в народе как «огненный шип» или «горящий куст», — это идеальный выбор для дачника, который хочет получить максимум декоративности при минимуме усилий.

Весной, с мая по июнь, пираканта покрывается кремово-белыми щитками соцветий, источающими густой медовый аромат. Летом она служит отличным фоном, а с сентября ее ветви буквально усыпаны яркими гроздьями огненно-красных, оранжевых или желтых ягод-бусин. Именно в это время куст напоминает новогоднюю елку, увешанную россыпью драгоценных бус.

Помимо красоты, пираканта — настоящий «страж» участка. Ее побеги густо усажены острыми как иглы шипами, что делает ее отличным материалом для создания непроходимой живой изгороди. Растение неприхотливо: оно засухоустойчиво, нетребовательно к почве и хорошо переносит загазованность городского воздуха.

Сажают ее весной на солнечное место или в легкую полутень — в тени цветение и плодоношение будут слабее.

