Верховный суд России запретил пожизненно осужденному играть в тетрис

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Верховный суд России отказал в удовлетворении иска осужденного на пожизненное заключение Ислама Яндиева с просьбой вернуть ему игру тетрис. Решение опубликовано на сайте суда. Девайс осужденному прислали в колонию Хабаровского края в 2020-м, но сотрудники его забрали, так как сочли игрушку «электронным носителем информации».

Яндиев возразил, что тетрис не имеет доступа в интернет, и подал административный иск. Назрановский районный суд Ингушетии в 2021 году ему отказал, но затем апелляционная инстанция поручила вернуть игру.

Хабаровская ФСИН в 2023 году подала кассационную жалобу, и судебная коллегия по административным делам Верховного суда вновь запретила передавать тетрис Яндиеву.

За что сидит осужденный, суд не уточняет, но человека с такими же именем и фамилией в 2013 году приговорили к пожизненному заключению по делу о теракте. Он признан виновным за помощь террористу-смертнику, взорвавшему бомбу в аэропорту Домодедово.

31 марта американский стриминговый сервис Apple TV+ представил фильм «Тетрис» об истории создания самой скачиваемой и продаваемой игры в истории. Об истории изобретения и о том, как сейчас живет человек, который создал головоломку, завоевавшую весь мир, — в материале NEWS.ru.