Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор организатору крушения «Сапсана»

Верховный суд РФ счёл заслуживающими внимания аргументы адвоката бывшего таксиста Джумахона Боймонова, которого осудили за дистанционную организацию теракта на железной дороге в Санкт-Петербурге. Жалобу защитника Магомедшамиля Шабанова рассмотрят на заседании 29 июня.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по двум статьям — о незаконном обороте оружия и нападении на сотрудника правоохранительных органов — после ликвидации шести боевиков в Хасавюртском районе. По версии следствия, убитые входили в бандгруппу «Эндирейская», связанную с международными террористами.
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