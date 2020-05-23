Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор организатору крушения «Сапсана»

https://static.news.ru/photo/8f90b1b6-9e0b-11ea-a295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Верховный суд РФ счёл заслуживающими внимания аргументы адвоката бывшего таксиста Джумахона Боймонова, которого осудили за дистанционную организацию теракта на железной дороге в Санкт-Петербурге. Жалобу защитника Магомедшамиля Шабанова рассмотрят на заседании 29 июня.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Московский окружной военный суд установил, что находившийся за решёткой Боймонов убедил своих остающихся на свободе подельников пустить под откос скоростной поезд «Сапсан» (тем не хватило знаний). За это суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Адвокат считает, что бывшего таксиста наказали второй раз за одно и то же преступление, поскольку ранее его осудили за содействие терроризму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по двум статьям — о незаконном обороте оружия и нападении на сотрудника правоохранительных органов — после ликвидации шести боевиков в Хасавюртском районе. По версии следствия, убитые входили в бандгруппу «Эндирейская», связанную с международными террористами.