СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Дагестане

Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по двум статьям — о незаконном обороте оружия и нападении на сотрудника правоохранительных органов — после ликвидации шести боевиков в Хасавюртском районе.
По версии следствия, убитые входили в бандгруппу «Эндирейская», связанную с международными террористами. В доме, где укрывались боевики, обнаружили разные виды огнестрельного оружия и боеприпасов,
Столкновение с бандгруппой произошло на окраине села Темираул. По данным СК, боевики отказались сложить оружие и начали стрелять по силовикам. Один из росгвардейцев получил ранение.
Как писал NEWS.ru, в информцентре Национального антитеррористического комитета России заявили, что боевики готовили террористические акты.
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