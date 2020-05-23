СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Дагестане

https://static.news.ru/photo/22c9a038-9ded-11ea-8ee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по двум статьям — о незаконном обороте оружия и нападении на сотрудника правоохранительных органов — после ликвидации шести боевиков в Хасавюртском районе.

По версии следствия, убитые входили в бандгруппу «Эндирейская», связанную с международными террористами. В доме, где укрывались боевики, обнаружили разные виды огнестрельного оружия и боеприпасов, передаёт региональное управление СК России.

Столкновение с бандгруппой произошло на окраине села Темираул. По данным СК, боевики отказались сложить оружие и начали стрелять по силовикам. Один из росгвардейцев получил ранение.

Как писал NEWS.ru, в информцентре Национального антитеррористического комитета России заявили, что боевики готовили террористические акты.