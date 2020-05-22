Силовики в Дагестане нейтрализовали шестерых боевиков

https://static.news.ru/photo/6db3d8b4-9c3c-11ea-8fce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестеро боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Дагестане сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Бандиты оказали вооружённое сопротивление силовикам при задержании. Ответным огнём они были нейтрализованы.

Боестолкновение произошло в Хасавюртовском районе. Группа боевиков была замечена в лесистой местности, неподалёку от селений Гоксув и Муцалаул.

Как ранее писал NEWS.ru, один силовик в ходе перестрелки получил ранение. Он госпитализирован.