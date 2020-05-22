Силовики в Дагестане нейтрализовали шестерых боевиков

Шестеро боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Дагестане сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Бандиты оказали вооружённое сопротивление силовикам при задержании. Ответным огнём они были нейтрализованы.
Боестолкновение произошло в Хасавюртовском районе. Группа боевиков была замечена в лесистой местности, неподалёку от селений Гоксув и Муцалаул.
Как ранее писал NEWS.ru, один силовик в ходе перестрелки получил ранение. Он госпитализирован.
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