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Суд одобрил иск Роскомнадзора к интернет-журналу «7×7». Штраф для учредителя составит 20 тысяч рублей.

Причиной стали статьи, которые перевели на английский и коми языки. Изначально при регистрации СМИ указывалось, что «7×7» публикует материалы только на русском языке. Защита журнала утверждала, что нарушения не представляют...