Лев Пономарёв Лев Пономарёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 26 декабря, Верховный суд признал законной ликвидацию общественного движения Льва Пономарёва «За права человека», сообщает «Интерфакс».

Напомним, что 29 ноября члены организации подали жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда по решению о ликвидации.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале ноября Верховный суд (ВС) России решил удовлетворить иск Министерства юстиции, в котором требовалось ликвидировать движение «За права человека». Перед этим ведомство внесло организацию в список иностранных агентов.

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