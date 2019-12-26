В четверг, 26 декабря, Верховный суд признал законной ликвидацию общественного движения Льва Пономарёва «За права человека», сообщает «Интерфакс».
Напомним, что 29 ноября члены организации подали жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда по решению о ликвидации.
Как ранее писал NEWS.ru, в начале ноября Верховный суд (ВС) России решил удовлетворить иск Министерства юстиции, в котором требовалось ликвидировать движение «За права человека». Перед этим ведомство внесло организацию в список иностранных агентов.
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