Верховный суд России ликвидировал международный «Мемориал»

Читайте нас в Google Новости

Верховный суд России по иску Генпрокуратуры ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал» (организация, исполняющая функцию иноагента) и его структурные организации. Сторона защиты намерена подавать апелляцию на это решение, сообщает РИА Новости. Ранее в Генпрокуратуре обвинили организацию в систематическом игнорировании законов и спекуляциях на теме репрессий.

Суд постановил ликвидировать международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и её структурные организации, — сказала судья во время вынесения приговора.

Некоторые представители общественности остались недовольны решением суда. Телеканал RTVI опубликовал ролик, на котором видно, что несколько десятков людей, собравшихся у входа в здание суда, скандируют «позор».

Ранее правозащитник Лев Пономарёв (лицо, исполняющее функции иноагента) в разговоре с NEWS.ru назвал «омерзительным» решение Верховного суда ликвидировать организацию «Мемориал» по иску Генпрокуратуры. Активист отметил, что «мы живём в стране, которая катится к фашизму».

Движение «Ветераны России» ранее попросило Следственный комитет и Генпрокуратуру привлечь руководство и сотрудников «Мемориала» к ответственности за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР».

Авторы инициативы назвали 19 фамилий, обнаруженных в базе данных жертв «Мемориала». «Ветераны России» сообщили, что указанные лица были пособниками нацистской Германии.

Глава правления международного «Мемориала» Ян Рачинский заявил, что в списке жертв политических репрессий его НКО нет реабилитации нацизма.

Ранее в Генпрокуратуре России призвали Верховный суд ликвидировать «Мемориал». В ведомстве обвинили организацию в систематическом игнорировании законов, спекуляциях на теме репрессий и создании лживого образа СССР. Представитель Генпрокуратуры в ходе прений отметила, что организация создаёт лживый образ СССР как террористического государства, очерняет память о Великой Отечественной войне, а также пытается реабилитировать нацистских преступников.