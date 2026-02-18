Венгерские гренки с паприкой и сыром: даже колбаса не нужна — съедаются еще на сковороде, пока горячие

Эти венгерские гренки с паприкой и сыром — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое доказывает: даже колбаса не нужна, когда есть хлеб, сыр и правильные специи. Их необычность в том, что яркая сладкая паприка в сочетании с расплавленным сыром создает тот самый венгерский колорит, от которого невозможно оторваться. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные ломтики с аппетитной сырной шапкой, приправленной ароматной паприкой, которая придает блюду насыщенный цвет и вкус. Гренки такие вкусные, что съедаются прямо со сковороды, еще горячими, пока сыр тягучий и ароматный. Идеальный завтрак или перекус, который готовится за считаные минуты.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков белого хлеба или батона, 200 г твердого сыра (можно использовать смесь сыров), 2 ч. ложки сладкой паприки, 2 зубчика чеснока, 2 ст. ложки сметаны, соль по вкусу и растительное масло для жарки. Сыр натрите на крупной терке, смешайте со сметаной, паприкой и измельченным чесноком до однородности. Хлеб обжарьте на сковороде с маслом с одной стороны до золотистого цвета. Переверните ломтики, на необжаренную сторону выложите сырную смесь, накройте крышкой и жарьте на слабом огне 2–3 минуты, пока сыр не расплавится. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

