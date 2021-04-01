Велосипеды в России подорожают на 35%

https://static.news.ru/photo/5e60e166-92f6-11eb-be98-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продавцы велосипедов в России столкнулись с нехваткой иностранных и отечественных моделей. Это привело к тому, что многие модели подорожали на 35%.

Ассортимент некоторых импортных марок сократился на 70%, те модели, которые продаются, подорожали на 10–12%. Об этом заявил журналистам «Коммерсанта» генеральный директор магазина, специализирующегося на продаже велосипедов, Владимир Лосинский.

Многие велосипеды массового сегмента, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в июне-июле или даже позже, — отметил специалист.

Представитель компании производителя Forward Михаил Невелев рассказал, что большинство моделей велосипедов Forward подорожали на 35%. Розничные продавцы сообщили о сокращении ассортимента. Так, в прошлом году российская компания Stels выпустила на рынок более 500 моделей, а в этом году ассортимент сократился до менее чем 100.

В 2020 году был зафиксирован спрос на велосипеды от служб доставки. Заводы начали работу в бесперебойном режиме и не могли сделать остановку на увеличение производственных мощностей. Комплектующих для производства велосипедов не хватает, они поставляются с четырёхкратной задержкой, кроме того, отдельные модели из Китая подорожали от $5 до $35.

Как писал NEWS.ru, немецкий автопроизводитель Porsche представил велосипеды по цене Lada Vesta. Модели eBike Cross и eBike Sport обойдутся покупателю в 10,7 тысячи и в 8,5 тысячи долларов соответственно. Они обладают полной подвеской и рамой, рассчитаны для езды по пересечённой местности и оборудованы электромоторами.