Въехавший в остановку в Москве водитель был пьян

Водитель, который въехал в остановку возле РУДН на юго-западе Москвы и сбил двух человек, был пьян. Об этом говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

Автомобиль въехал в остановку на улице Миклухо-Маклая, в результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребёнок.

Водитель, который наехал на остановку и сбил двух женщин в ДТП на Миклухо-Маклая, 7, был пьяным. Результат медосвидетельствования — 1,058 промилле, что является сильным алкогольным опьянением, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали бабушка и её внучка. Также в дептрансе сообщали, что 61-летнюю женщину госпитализировали вертолётом в больницу, 16-летнюю девочку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами.

Ранее сообщалось, что в Калининграде водитель автомобиля Mercedes, пытаясь избежать столкновения, на полной скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу уличных торговцев. В результате погиб один человек и ещё трое пострадали.