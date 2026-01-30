Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:23

Веганские котлеты, которые понравятся всем: рис, картофель, овощи. Готовятся за 20 минут, а съедаются мгновенно. Рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Внешняя хрустящая, золотистая корочка, образованная при обжарке, скрывает под собой нежную, мягкую и очень ароматную сердцевину. Контраст между хрустом снаружи и тающей начинкой внутри — главный секрет успеха этих котлет.

Рис (1 стакан сухого) отвариваю до готовности согласно инструкции. Остужаю. Картофель (4-5 небольших клубней) отвариваю в мундире или очищенный до мягкости. Очищаю и остужаю.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. Морковь (1 шт.) тру на мелкой терке. В сковороде разогреваю 1-2 ст. л. растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности и легкой золотистости, затем добавляю морковь и жарю вместе еще 3-4 минуты до мягкости.

Остывший вареный картофель натираю на крупной терке в большую миску. Добавляю остывший отварной рис, обжаренные лук с морковью (вместе с маслом из сковороды). Приправляю солью и черным перцем по вкусу.

Тщательно, но аккуратно вымешиваю массу руками до однородности. Она должна быть пластичной и хорошо держать форму. Даю постоять 10-15 минут, чтобы ингредиенты «поженились».

Мокрыми руками формирую из массы небольшие, приплюснутые котлетки. В сковороде хорошо разогреваю растительное масло для жарки (слой около 5 мм). На среднем огне обжариваю котлеты с двух сторон до образования плотной, хрустящей золотисто-коричневой корочки (по 4-5 минут с каждой стороны).

Выкладываю готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подаю горячими с соевым соусом, сметаной или овощным салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Крем-чиз мечты: один ингредиент творит магию!
Семья и жизнь
Крем-чиз мечты: один ингредиент творит магию!
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
Общество
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
Лук — тихий герой на кухне: как обычный овощ помогает худеть и укреплять здоровье
Общество
Лук — тихий герой на кухне: как обычный овощ помогает худеть и укреплять здоровье
Вкусно и без мяса: весна на пороге и такие легкие салаты выручают — насытит витаминами и понравится всем
Общество
Вкусно и без мяса: весна на пороге и такие легкие салаты выручают — насытит витаминами и понравится всем
Забудьте все, что знали: единственный способ сварить рассыпчатый рис
Семья и жизнь
Забудьте все, что знали: единственный способ сварить рассыпчатый рис
еда
овощи
рис
котлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков»
Россия и Белоруссия договорились защищать граждан от преследований
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.